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Taksim'de İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü törenle kutlandı

Taksim'de İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü törenle kutlandı
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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Anıtına İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ardından da İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu.

VALİ GÜL: 'ATATÜRK'ÜN SÖYLEDİĞİ ÜZERE GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLER'

İstanbul Valisi Davut Gül, " Asırlar boyunca her karışına mührümüzü vurduğumuz bu kutlu şehrin, İstanbulumuzun kurtuluş yıldönümünü hep beraber idrak ediyoruz. 4 yıl, 10 ay, 23 gün esaret altında kalan aziz İstanbul, bundan tam 101 yıl önce 6 Ekim 1923 sabahı tarihi bir güne uyandı. Sakarya'da, Dumlupınar'da ve bütün vatan sathında bedeli ateş, kan ve çelikle ödenen Milli Mücadele sonunda işgalden kurtuldu. Yıllar süren bekleyiş, 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa komutasındaki kahraman askerlerimizin İstanbul'a girmesiyle sona erdi. Şanlı Ordumuz, 29 Mayıs 1453'te fetihle şereflenen İstanbulumuza ebedi hürriyet mührümüzü vurdu. İşgalciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en başta söylediği üzere geldikleri gibi, bir daha dönmemek üzere, al bayrağımıza selam durarak gittiler" dedi.

İMAMOĞLU ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeref defterini imzaladı. İmamoğlu, "Bugün İstanbul'un yaklaşık 5 yıl süren işgalden kurtuluşunun 101. yıldönümü. 6 Ekim 1923 tarihinde Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordunun İstanbul'a girişiyle Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere emaneti olan bu muhteşem şehrin semalarında şanlı bayrağımız yeniden dalgalanmaya başladı. İstanbul'un acı dolu işgal günlerini sona erdiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum" diye konuştu. Tören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Anıtı Hasan Yıldırım İstanbul Taksim Tören

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