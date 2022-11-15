Taksim'de açıklama yapan İYİ Partili heyete vatandaştan tepki: Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşların can verdiği bölgede basın açıklaması gerçekleştiren İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu ve beraberindeki heyet, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş İYİ Partili heyetin güldüğünü iddia ederek, "Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın" diye bağırdı. Görüntülerdeki şahıs daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

Türkiye, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşların yasını tutmaya devam ederken, bugün cadde üzerinden İYİ Partililerin basın açıklaması gerçekleştirdiği sırada gergin anlar yaşandı.

İYİ PARTİLİLER BEKLEMEDİKLERİ BİR TEPKİ İLE KARŞILAŞTI

Olayın ardından saldırgan teröristler yakalanırken saldırıdan sonra incelemelerin tamamlandığı bölgede anmalar gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar ve siyasilerin ziyaret ettiği saldırı bölgesine çiçekler bırakılırken dualar ediliyor. Alanda İyi Parti heyeti ise beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

"SABAHTAN BERİ HEPİNİZ GÜLÜYORSUNUZ"

Alana çiçek bırakan partililere çevredeki bir vatandaş, heyettekilerin kendi aralarında güldüklerini ileri sürerek tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan vatandaş, partililere, "Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz. Utanın be! Burada ağlanır, gülünür mü? Yüreğimiz yanmış siz orada gülüyorsunuz, lokum yiye yiye geliyorsunuz ayıptır. Gülmeyin bugün gülmeyin, ağlayın utanın sabahtan beri gülüyorsunuz hepiniz." ifadeleri ile tepki gösterdi. Tepki gösteren vatandaş, partililer tarafından alandan uzaklaştırıldı.