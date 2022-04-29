Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler anıldı - Haberler

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Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler anıldı

AA - İrem Demir - Güncel
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Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler anıldı

Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler, Kazancı Yokuşu'nda düzenlenen törenle anıldı.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler, Kazancı Yokuşu'nda düzenlenen törenle anıldı.

DİSK'in öncülüğünde, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve HDP'li bazı vekiller, Kazancı Yokuşu'nda toplandı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 45 yıl önce hayatını kaybedenleri anarak sözlerine başladığı konuşmasında, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Maltepe'de kutlanacağını hatırlattı.

Grup, konuşmaların ardından anıtın önüne karanfil bıraktı.

Şişhane ve Kadıköy'deki anma

Katılımcılar daha sonra İstiklal Caddesi'nden yürüyüp 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı'yı anmak için Şişhane'ye geçti. Yürüyüş sırasında grup ile polisler arasında, slogan atılmasına izin verilmediği gerekçesiyle zaman zaman gerginlik yaşandı.

Şişhane'de "Yaşasın 1 Mayıs" pankartı açan grup, Mehmet Akif Dalcı'yı andı.

Öte yandan polis ekipleri, Taksim Meydanı, Gezi Parkı çevresi ve Cumhuriyet Anıtı'nın etrafını bariyerlerle kapatarak yoğun güvenlik önlemi aldı.

Katılımcılar daha sonra 1996 yılındaki kutlamalarda hayatını kaybeden 3 kişiyi anmak üzere Kadıköy Belediyesi önünde toplandı. Grup burada da karanfil bıraktı.

AA / İrem Demir - Güncel

Kazancı Yokuşu, Maltepe, 1 Mayıs, Taksim, Güncel, Haberler

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