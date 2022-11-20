Taksim bombacısına yardım eden iki şüpheli daha tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen iki şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Polis ekiplerinin Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin soruşturması devam ederken, saldırıda parmağı olan kişilerle ilgili tutuklama haberleri gelmeye devam ediyor.Soruşturma kapsamında terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollardan Hatay'dan Türkiye'ye girişlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Süleyman G. ve Tareq A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE NÖBETÇİ MAHKEME'YE SEVK EDİLDİLER

Savcılıkça ifadeleri alınan iki şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Şüpheli Süleyman G. hakimlikteki ifadesinde, emniyet ve savcılıktaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi. Tareq A. ise ifadesinde, kaçakçılık yaptığını söyleyerek, "Kaçak olarak Türkiye'ye giren mülteci şahısları belli bir noktadan, belli bir noktaya taşırım. Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim." dedi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik iki şüphelinin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli adam öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

5'İNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Kararda, şüpheli Tareq A'nın Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır ve firari Bilal Hassan'ı araçla teslim alıp Antakya'dan Ceyhan'a götürdüğünü, bunu kendisine teklif eden şüpheli Süleyman G'nin de eskortluk yaptığına ilişkin beyanları olduğu vurgulandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden birinin serbest bırakıldığı, 5'inin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLU SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Öte yandan 2 kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklanan şüpheli sayısı 19'a yükseldi. Geçtiğimiz günlerde Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.