Taksim bombacısı ile görüştüğü öne sürülen MHP'li başkandan iddialara tek cümlelik yanıt
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MHP Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan, üzerine kayıtlı telefon hattından İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır ile görüştüğü iddialarını yalanladı.
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınanların sayısı 50'ye ulaştı. Saldırı sonrası ifadeye çağrılanlar arasında MHP Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın da olduğu öne sürüldü.
İDDİALARA TEK CÜMLELİK YANIT
Üzerine kayıtlı telefon hattından terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır ile görüştüğü öne sürülen Mehmet Emin İlhan, hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayarak "İfade vermeye gitmedim, yalan haber" ifadelerini kullandı.