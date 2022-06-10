Taksiciler isyanda! Akaryakıt zammına karşı trafikte kontak kapattılar - Haberler

Son günlerde neredeyse gün aşırı akaryakıta gelen zamlar Mersin'de sarı isyana neden oldu. Kent merkezinde ana bulvar üzerinde kontak kapatan taksiciler, "Direne Direne kazanacağız" sloganları atarak akaryakıt zamlarını protesto etti.

Mersin'deki eylem akşam saatlerine doğru Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Pozcu kesiminde meydana geldi. Yaya ve araç trafiğinin son derece yoğun olduğu Forum kavşağına bir anda giren yaklaşık 20 taksi, kontak kapattı. Araçlarından inen taksici esnafı "Mazota indirim", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Eylem yapan taksiciler, 30 TL'ye dayanan benzin ve motorin fiyatlarına isyan ederek artık dayanacak güçlerinin olmadığını ifade ettiler. Eylem nedeniyle bir süre kilitlenen kavşakta trafik polisleri eylemi sonlandırmak için yoğun çaba gösterdi. Kısa bir süre trafiğin kilitlenmesine neden olan taksici eylemi daha sonra olaysız sona erdi.

BENZİN FİYATLARI GEÇEN SENEYE GÖRE CEP YAKIYOR

Son bir senede akaryakıt fiyatlarının depo maliyetlerine etkisi rakamlarla da ortaya konuldu. Verilere göre, 1 Haziran 2021'de İstanbul'dan İzmir'e benzinli bir otomobille gitmek 297 TL iken 1 Haziran 2022'de bu tutar 1.007 TL oldu. Aynı şekilde İstanbul'dan Ankara'ya 440 km'lik mesafe benzinli bir araç ile geçtiğimiz yıl 1 Haziran'da 272 TL ile kat edilirken bu yılın 1 Haziran'ında rakam 923 TL'ye yükseldi.

BRENT PETROL 120 DOLARIN ÜSTÜNDE

Dün 124,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla ise 122,73 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 121,34 dolardan alıcı buldu.

HAZİNE BAKANI YELLEN: DÜŞMESİNİ BEKLEMİYORUZ

Petrol fiyatları 120 doların üzerinde seyrederken konu hakkında, ABD Hazine Bakanı Jenet Yellen'dan çok konuşulacak bir tahmin geldi. Benzin fiyatları için yaptığı tahminde Yellen, "Yakın zamanda düşmesini beklemiyoruz" ifadesini kullandı.

"VARİL BAŞINA 150 DOLARI GÖRMEK MÜMKÜN"

Öte yandan konu ile ilgili bir açıklamada Petrol ve gaz piyasaları istihbarat platformu Oil Industry Insight Kurucusu Alahdal Hussein'den geldi. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla birlikte petrol fiyatlarının artışa geçtiğini vurgulayan Hussein, savaşın devam ettiği sürece, fiyatlarında yükseleceğini belirterek "Varil başına 150 doları görmek mümkün" şeklinde konuştu.

GÜNCEL YAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

LPG fiyatı: 11.82 TL

Mazot fiyatı: 27,83 TL

Benzin fiyatı: 26,24 TL

ANKARA

LPG fiyatı: 11.85 TL

Benzin fiyatı: 26,33 TL

Motorin fiyatı: 27,92 TL

İZMİR

LPG fiyatı: 11.55 TL

Motorin fiyatı: 27,92 TL

Benzin fiyatı: 26,36 TL

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