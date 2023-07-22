Taksi Şoförü Yabancı Kadını Darbetti

Beyoğlu'nda bir taksi sürücüsü, para bozdurma meselesi nedeniyle tartıştığı yabancı kadın yolcuyu darbetti. İBB, kadını darbeden taksi şoförünün çalışma iznini iptal etti. Ayrıca aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.

Güvenlik kamerası görüntüleriyle

Murat DELİKTAŞ - Mustafa Mert KARACA - İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda bir taksi sürücüsü, para bozdurma meselesi nedeniyle tartıştığı yabancı kadın yolcuyu darbetti. İBB, kadını darbeden taksi şoförünün çalışma iznini iptal etti. Ayrıca aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.

Olay Taksim Tarlabaşı'nda dün sabah saatlerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, taksi ücreti için kadın yolcunun verdiği parayı kimin bozdurması gerektiği yönünde tartışma çıktı.

Yabancı kadın yolcu ile sürücü market önünde araçtan inerek tartışmaya devam etti. Yolcunun araç camına vurması üzerine taksici de kadına saldırdı. Araç etrafında yaşanan kovalamaca sonrası taksici yakaladığı kadını darbetti. O anlar çevredekiler tarafından görüntülenirken güvenlik kamerasına da yansıdı. Taksici olay sonrası uzaklaştı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken İBB ise, Tarlabaşı'nda kadın yolcusunu darbeden taksi şoförünün çalışma izninin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.