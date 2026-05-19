Giresun'da kamyonet 400 metre takla attı: 2 yaralı

Giresun'un Güce ilçesinde dik yamaçtan taklalar atarak alt yola yuvarlanan kamyonette yaralanan 2 kişiden Recep Yıldız, korku dolu anları anlattı. Yıldız, yolun dar ve güvenliksiz olduğunu belirterek, başka kazaların yaşanmaması için yolun iyileştirilmesini istedi.

GİRESUN'un Güce ilçesinde dik yamaçtan taklalar atarak alt yola yuvarlanan kamyonette yaralanan 2 kişiden Recep Yıldız (59), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yıldız, "Akşam saatiydi, arkadaşımı aradım. 'Arabanı bana getir, yüküm var babamların evine götüreceğim' dedim. Aldık, çıkardık ve yükü boşalttık. Dönerken araba virajı alamadı. Sürücü Rahmi, 'Recep abi biz gidiyoruz' dediği an arabayla uçuruma yuvarlandık" dedi.

Kaza, önceki gün Güce ilçesine bağlı Sarıyar köyü Güner mevkisinde meydana geldi. Rahmi Kuru'nun (40) kontrolünü yitirdiği, 28 AAG 008 plakalı kamyonet, çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 400 metre boyunca taklalar atan kamyonet, yamacın altından geçen yolda durdu. İlk takla sırasında aracın camından fırlayan sürücü ile yanındaki Recep Yıldız, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kuru ve Yıldız, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Kamyonetin hurdaya döndüğü kaza, karşı yamaçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, kamyonetin yamaçtan alt yola kadar defalarca takla attığı, kazaya tanık olan çevredekilerin de panik yaşadığı anlar yer aldı.

O ANLARI ANLATTI

Bacağı kırılan ve vücudunun farklı yerlerinde yaralanan Yıldız, kaza anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Kazadan mucize eseri kurtulduklarını söyleyen Yıldız, "Akşam saatiydi, arkadaşımı aradım. 'Arabanı bana getir, yüküm var babamların evine götüreceğim' dedim. Aldık, çıkardık ve yükü boşalttık. Dönerken araba virajı alamadı. Sürücü Rahmi, 'Recep abi biz gidiyoruz' dediği an arabayla uçuruma yuvarlandık. Fren mi tutmadıysa ne oldu bilemedik. Rahmi'yi yaklaşık 30 metre sonra savurmuş ben de 200 metre sonra savruldum. O an 'Allah'ım sana çok şükür' diyerek dua ettim. Çok şükür hayatta kaldık. Kazadan o araçtan sağ kurtulmamız mucizeydi. Ama başka kazaların olmaması için yolumuzun daha güvenli hale getirilmesini istiyoruz. Bu yolun yapılması için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Yol çok dar olduğu için böyle oldu. Bize duvar yaptırmadılar. Bu yola bir türlü çözüm bulunamadı. Biz böyle bir kaza atlattık. Ölmedik ama başkaları ölebilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

