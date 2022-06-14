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Takla atan otomobilin sürücüsü avukat Hüsna, ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Sinan Uçar - Güncel
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Takla atan otomobilin sürücüsü avukat Hüsna, ağır yaralandı

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada araçta sıkışan avukat Hüsna Turhan (28), ağır yaralandı.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada araçta sıkışan avukat Hüsna Turhan (28), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Kılıçtaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Gümüşhane Barosu avukatlarından Hüsna Turhan yönetimindeki 29 AAJ 026 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak takla atıp, yol kenarındaki ağaçlık alana düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan Turhan'ı bulunduğu yerden kurtardı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Turhan, Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Turhan, buradaki müdahalesinin ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Güncel

Kelkit Güncel Haberler

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