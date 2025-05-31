Takla Atan Otomobilden Fırladı; 5 Yaralı

Takla Atan Otomobilden Fırladı; 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. 9 yaşındaki O.A. isimli çocuk, sürüklenen otomobilden fırlayarak görenleri şoke etti. Kazanın hemen ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Takla atan otomobilden fırladı; 5 yaralı

SAKARYA'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan O.A. isimli 9 yaşındaki çocuğun sürüklenen araçtan fırlaması, kameraya yansıdı.

Kaza, 30 Mayıs Cuma gecesi saat 23.50 civarında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. S.A.'nın (21) idaresindeki 07 R 2614 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan L.A. (29) idaresindeki 34 COY 530 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 COY 350 plakalı otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan O.A. isimli çocuk sürüklenen otomobilden fırladı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Otoyol Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Takla atan araçta emniyet kemerini takan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 9 yaşındaki O.A. isimli çocuk ile diğer 2 kişi hastaneye sevk edildi. 9 yaşındaki O.A.'nın iç kanama geçirebileceği ve yaşadığı şok itibarıyla tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşım bölgede bir süre Jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Otomobillerin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerası ve başka bir aracın yol kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin aynı istikamette giden otomobile arkadan çarptığı, savrulan otomobilin devrildiği yol kenarındaki bariyere çarparak sürüklendiği ve sürüklenen otomobildeki çocuğun yola savrulduğu görülüyor. Yine görüntüde kazayı fark eden bir sürücünün aracını emniyet şeridine çektiği aşağıya indiği ve yola savrulan çocuğu emniyet şeridine götürdüğü anlar yer aldı.

HABER: Serhat YILMAZ/ ADAPAZARI (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu

Çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'nin efsanesi Okocha'dan Galatasaraylıları sevindirecek Osimhen sözleri

Fenerbahçe efsanesinden Galatasaraylıları sevindirecek Osimhen sözleri
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.