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Tajani, ABD ara seçimlerinin Roma-Washington ilişkilerini değiştirmeyeceğini söyledi

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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, ABD'de Demokratların üstünlüğüyle sonuçlanan ara seçimlerin Roma-Washington ilişkilerinde değişikliğe yol açmayacağını söyledi. Tajani, ABD ile ilişkilerin değişmeden sürdüğünü ve İtalya'nın ABD'nin stratejik ortağı olduğunu belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'de yapılan ara seçimlerin sonuçlarının, Roma- Washington ilişkilerinde bir değişikliğe yol açmayacağını söyledi.

Tajani, Roma'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD'de Demokratların, Cumhuriyetçiler karşısında üstünlüğüyle sonuçlanan dünkü ara seçimleri değerlendirerek, "ABD halkının iradesine, ne olursa olsun her zaman saygı duyuyoruz." dedi.

ABD'nin dünyanın en önemli büyük demokrasisi olduğunu savunan Tajani, "Değişiklikler yaşansa bile alınan her karara saygı gösterilmelidir. ABD ile ilişkilerimiz değişmeden devam ediyor. İtalya'nın, ABD'nin stratejik ortağı olduğunu her zaman söyledik." diye konuştu.

Tajani, ABD'de Demokrat ya da Cumhuriyetçi başkanlar tarafından yönetilen hükümetlerle daha önce nasıl çalıştılarsa, parlamentodaki durumdan bağımsız olarak aynı şekilde çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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