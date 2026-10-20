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Taiz'de Husilerin saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Yemen'in Taiz kentinde İran destekli Husilerin saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Taiz'deki Abluka İşleri Ofisi, Sine ve El-Mesbah mahalleleri dahil yerleşim alanlarının bombalandığını, evlerde hasar oluştuğunu açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husilerin, Taiz'e düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Taiz'deki yerel yönetime bağlı Abluka İşleri Ofisinin sosyal medya sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, Sine ve El-Mesbah mahalleleri de dahil yerleşim alanlarını gelişigüzel bombaladığı belirtildi.

Saldırılarda 1 sivilin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ofis ayrıca evlerde oluşan hasarı ve füze parçalarını gösteren video görüntülerini de paylaştı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında Temmuz 2026'dan bu yana çatışmalar yeniden alevlendi.

Kaynak: AA
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