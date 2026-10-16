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Taiz'de Husilerin 15 gündür süren kuşatması elektrik, su ve atık toplamayı durdurdu

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Taiz Valisi Nebil Şemsan, Husilerin 15 günden beri yolları kapatması nedeniyle elektrik, su ve atık toplama hizmetlerinin durduğunu bildirdi. Kentte nüfus 4 milyona yaklaşırken ilaç kıtlığı nedeniyle hastaneler hizmet veremiyor, insani yardım kuruluşları da Taiz'e ulaşamıyor.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde, İran destekli Husilerin yolları kapatarak akaryakıt girişini engellemesi nedeniyle elektrik santrallerinin yanı sıra su şebekesi ve atık toplama çalışmalarının durduğu bildirildi.

Taiz Valisi Nebil Şemsan, yaptığı basın açıklamasında, "Husi milisleri, 15 günden beri tüm yolları kapatarak Taiz kentini kuşatmaya almış durumda." dedi.

Husilerin yıllardan beri sürdürdüğü saldırılardan kaçarak bölgeye göç etmek zorunda kalanlarla birlikte nüfusun 4 milyona yaklaştığını aktaran Şemsan, "Husilerin benzin ve dizelin girişini engellemesi sebebiyle Taiz'deki elektrik santralleri, su şebekesi ve atık toplama çalışmaları durdu. İlaç ve tıbbi malzeme kıtlığı nedeniyle kentteki hastaneler de hastalara gerekli hizmeti sağlayamıyor." bilgisini paylaştı.

Şemsan, Taiz kentine insani yardım kuruluşlarının da ulaşamadığını aktardı.

Taiz kentinde insani kriz derinleşiyor

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Yemen genelinde çatışmaların, yerinden edilmelere ve salgın hastalıklara yol açtığına dikkati çekildi.

Özellikle ailelerin gıda, yakıt ve su konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı Taiz'de insani krizin daha da kötüleştiğine vurgu yapılan açıklamada, bölgeye insani yardım ulaştırma çabalarına rağmen ihtiyaçların hızla arttığı ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar başlatarak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz vilayetinde şiddetlenerek devam ediyor.

Kaynak: AA
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