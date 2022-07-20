Tahran'daki zirveye damga vuran kare! Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in gerginliği suratına yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

PUTİN ERDOĞAN'I BEKLEDİ

Tahran Uluslararası Konferans Salonu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce giden Putin, yaklaşık bir dakika beklemek zorunda kaldı.

PUTİN'İN GERGİNLİĞİ KAMERAYA YANSIDI

Bu süreçte yanındaki sandalyeleri ve duvarları inceleyen Putin'in gergin olduğu anlar kameraya yansıdı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesiyle gergin havanın dağıldığı görüldü.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna'daki tahıl krizi, Suriye'ye olası askeri operasyon ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ele alındı.