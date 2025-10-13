Tahran'da Türkçe Bilgi Yarışması Düzenlendi

Tahran Yunus Emre Enstitüsünde öğrenim gören İranlı öğrenciler için Türkçe bilgi yarışması düzenlendi.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe kursiyerlerine yönelik düzenlenen bilgi yarışmasına B1 seviyesi ve üstündeki öğrenciler katıldı.

Yarışma, 10 grubun üçer kişiden oluştuğu bir formatta gerçekleştirildi. Katılımcılar, Türkçe ve genel kültür alanındaki sorulara yanıt vererek kıyasıya yarıştı.

Yarışma sonunda birinci olan grup ulaşım ve konaklaması Yunus Emre Enstitüsü tarafından karşılanacak şekilde 3 günlük İstanbul seyahati ile ödüllendirildi.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine bilgi veren Yunus Emre Tahran Enstitüsü Koordinatörü Akif Şahin, Türkçe ve genel kültür sorularının yer aldığı yarışmayla öğrencilerin Türkçelerini geliştirmelerinin teşvik edilmesini amaçladıklarını belirtti.

Yarışmanın bu yıl ikincisinin düzenlendiğini aktaran Şahin, "Öğrencilerimiz büyük bir şevk ve heyecanla yarıştılar." dedi.

Etkinlikte birinci seçilen gruba Türkiye seyahati ödülü verildiğini aktaran Şahin, "Bu yarışma vesilesiyle öğrencilerimizin Türkçe konusunda daha ileri bir seviyeye gelmelerini hedefliyoruz. Öğrencilerimizin yoğun teveccühü bu ödülümüzle beraber çok anlamlı oldu." diye konuştu.

Yarışmada birinci olan "Turna" adlı grubun üyelerinden Mona Kalenoy ise "Bu yarışma çok zorlu geçti. Rakiplerimizde çok eğitimlilerdi. Öğretmenlerimizin sayesinde biz kazandık ve birinci olduk." dedi.

İranlı öğrenci, "Türk milleti ve Türk devletine çok teşekkür ederim bize bu imkanı sağladıkları için. Onların sayesinde bilgilerimizi artırdık. Aldığımız ödül sayesinde arkadaşlarımızla İstanbul'a gideceğiz." ifadelerini kullandı.