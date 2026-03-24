ABD-İsrail'in saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi
ABD-İsrail saldırılarının hedefi olan İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen şiddetli patlamalar sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentin kuzey kesiminden dumanlar yükseliyor.
ABD- İsrail saldırılarının hedefi olan İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.
AA muhabiri, Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Patlamalar sonrası kentin kuzey kesimlerinden dumanlar yükselirken İran basını, şehrin batı ve güney bölgelerinden de patlama sesleri geldiğini duyurdu.
Patlamalar sonrası İran hava savunma sistemleri devreye girdi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba