Tahran'da sıcaktan bunalanlar soluğu "kutup konseptli kafede" alıyor - Haberler

İran'ın başkenti Tahran'da sıcak yaz günlerinin boğucu havasından kaçmak isteyenler kutup iklimi konseptli kafede kavurucu sıcaklardan bir süreliğine de olsa uzaklaşıyor.

Normal bölümü de bulunan kafenin kutup iklimini andıran kısmında masa, sandalye ve duvarlar tamamen buzdan yapılmış, içinde bir de Eskimo evi mevcut. Özellikle özel günler ve toplu buluşmalar için tercih edilen mekana fotoğraf çektirmek için gelenler de çoğunlukta.

Buz Kafe'nin kurucusu ve yöneticisi Muhammed Hüseyin Rusta, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık 5 yıldır restoranı işlettiğini söyledi.

Rusta, öncelikle Tahran'ın batısında bu işe başladıklarını, daha sonra iş yerini şehrin kuzeyindeki Niyaveran Caddesi'ne taşıdıklarını belirterek, "Burası eski restoranımıza göre daha büyük. Çok şükür halk tarafından ilgi görüyor. Farklı işler her zaman ilgi çekiyor." dedi.

İçerideki hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olduğunu ifade eden Rusta, "Müşterilerimize mont veriyoruz. Soğuk veya sıcak her türlü içeceği kendilerine servis ediyoruz. Soğuktan rahatsız olan misafirlerimiz restoranımızın normal bölümüne geçip oturabiliyor." diye konuştu.

Rusta, içeri girdikten 4-5 dakika sonra insanların soğuğa alıştığını kaydederek, "Yeni ve farklı bir tecrübe. Doğum günü ve sürprizler için farklı bir mekan ve ilgi görüyor. Onun dışında içeri girenler de içerideki atmosferde sürprizle karşılaşıyor ve memnun oluyor." ifadelerini kullandı.

İran'daki imkanlarla böyle bir yerin kurulmasının zor bir iş olduğu aktaran Rusta, şöyle devam etti:

"Kolay bir iş değil ve zaman alıyor. Buranın dizaynı, hazırlanması, buzların kesilip yerleştirilmesi yaklaşık 4 ay sürdü. Avrupa ülkelerinde ve Dubai'de böyle yerler yapılmıştı. Onların imkanlarında bunu yapmak İran'a göre daha kolay. Bütün zorluklara rağmen biz burayı yaptık. Hedefimize yaklaştık."

Rusta, işini ilerletmeyi ve birkaç yıl sonra başka yerlerde de Buz Kafe'nin şubelerini açmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

Arkadaşlarıyla kafeye gelen Ali Kerimi, mekanın farklı bir yer olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımla buraya eğlenmeye geldik fevkalade bir yer." diye konuştu.

Buz Kafe'ye ilk defa geldiğini söyleyen Şemisa Şehriyari de farklı bir mekanı tecrübe etmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.