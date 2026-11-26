TAHRAN (AA) – İranlı kadın ressam Arzu Bambad'ın başkent Tahran'da açtığı sergi ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Tahran'daki "Bam Art Galerisi"nde düzenlenen sergide ressam Bamdad'ın geyiklerin farklı formlarda ve renk tonlarında resmedildiği eserler öne çıktı.

Ressam Bamdad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resimlerinde kullandığı motiflerin insanı sembolize ettiğini ve günümüz İran toplumunun yaşamını yansıttığını söyledi.

İranlı ressam, sergiye yoğun ilgi gösterildiğini ve bu nedenle oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

Kadınların normal hayatta dahi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Bamdad, şunları söyledi:

"Kadınların sanatsal faaliyetleri birçok kısıtlamayla karşılaşıyor ve daha güç oluyor. Bu durum, kişinin yaklaşımına, yaptığı işe ve karşılaştığı insanlara bağlı. Ancak benim bulunduğum yerde, yani galeride, galeri yöneticisinin ve tüm çalışanların kadın olmasından dolayı işler biraz daha kolaylaşıyor."

Bamdad, resim sergisinin açıldığı Bam Art Galerisi yöneticisi Mona Mehri'nin de özellikle kadın ressamları desteklediğini ve bu durumun kendileri için bulunmaz bir fırsat olduğunu belirterek, "Ancak genel olarak sanat ortamında çalışmak oldukça zor ve meşakkatli. Çok fazla kısıtlamayla karşılaşıyorsunuz ve erkeklerin çalışması kadar kolay olmuyor." diye konuştu.

İranlı ressam, koşulların daha elverişli hale gelmesi ve kadınlara yönelik sanatsal desteğin artırılması halinde güzel gelişmelerin yaşanacağını ve sanatsal üretimin de artacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA