İran'da Cenaze Töreni ve Protesto

İran'da on binlerce kişi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanların cenaze törenine katılmak için başkenti Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda bir araya geldi.

Törene, saldırılarda hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, eski İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve eski İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgenaral Muhammed Şirazi'nin naaşları getirildi.

Meydanda toplanan kalabalık cenaze törenini takip ederken aynı zamanda, ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar attı.

???????Törene katılanlardan eğitimci Rayan Zend, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem öfkeli hem de üzüntülü olduğunu belirterek, "Ben pazar gününden bu yana meydanlardayım. Büyük bir öfke ve üzüntü ile buraya geldim. Acımı evde bıraktım. Buraya dişimi sıkarak geldim." dedi.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasının büyük bir hata olduğunu söyleyen Zend, "Sürekli güçlü olduklarını söylüyorlar ama büyük bir hataya düştüler. Onlar buraya geldi ama bu savaşın sonu artık bizim elimizde." diye konuştu.

Zend ayrıca, saldırılarda hayatını kaybeden eski İran Lideri Ali Hamaney'in intikamı alınıncaya kadar meydanları terk etmeyeceklerini vurgulayarak, "Liderimizin kanının hesabı sorulana kadar burada olacağız. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin burada olacağız. Ülkemizin vurulmasını isteyen vatan hainleri vardı. Evet isteğiniz oldu ülkemiz vuruldu ama biz hala buradayız." ifadelerini kullandı.

"Bu bayrak benim kılıcımdır"

Ateşkes konusunun kendileri için kapandığını belirten Zend, "Bu bayrak benim kılıcımdır ve sonuna kadar buradayız. Birilerinin bize gelip ateşkes deme durumu artık yok, o iş bitti. Bu konuda konuşacak bir şey yok. Düşman attığımız füzeler nedeniyle geceleri uyanık kalıyordu artık sürekli uyanık kalmak zorunda olacaklar." dedi.

İnkılap Meydanında hem cenaza törenine hem de protestolara katılan emekli Hüseyin Necefi ise, ülkesinin bu çatışma sürecinden galip geleceğine inandığını belirterek, "Ben şehitler kervanından geriye kalmış yaşlı bir adam olarak gece gündüz şunu zikrediyorum; İran sonunda galip gelecektir. İran bizim vatanımız, bayrağımız ise kefenimizdir." ifadesini kullandı.

"Sert bir intikam yolda"

Bir diğer katılımcı Zehra Bageri de, "Biz buraya ABD ve İsrail'e yumruk atmaya geldik. Kanımızın son damlasına kadar liderimizin yayındayız. Bundan emin olun ki sert bir intikam yoldadır. Liderimizi şehit ettiği için İsrail ve ABD'den intikam alacağız. Son nefesimize kadar liderimizin yanında olacağız." mesajını verdi.

Mugarrebe Rahimi de tıpkı cenaze törenine katılan diğer İranlılar gibi, ABD ve İsrail'e tepki göstererek, "Ben şehitler için buraya geldim çünkü onlar bizim için şehit oldular. ABD ve İsrail bizler üzerinde oyun oynuyor. Biz İran toprağını kolay kolay kimseye bırakmayız. Ben İran'ın evladıyım. Hasta bir çocuğum var ve şu anda bu yaşıma rağmen çalışıyorum. Ama yine de şehitler için buraya çocuğumu bırakıp geldim. Şehitler için içim sızlıyor. Şehitlerin hatırası ve mesajı için buraya geldim." diye konuştu.

"Işık karanlığa galip gelir"

Üniversite mezunu 25 yaşındaki Hüseyin Cavid ise, ülkesinin saldırganlarla mücadele ettiğinin altını çizerek, "Işık karanlığa galip gelir. Şeytanın Allah'a galip gelmesi ne akla sığar ne de böyle bir şey mümkündür. Biz bu şeytana tapan, gaspçı ABD ve İsrail'e karşı galip geleceğiz." ifadesini kullandı.