Haberler

Tahran'da bir İHA düşürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle bir insansız hava aracı düşürüldü. ABD'nin gece saatlerinde başlattığı saldırılarda birçok eyalet hedef alındı.

İran'ın başkenti Tahran'da gece saatlerinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirilmesinin ardından bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberinde, Tahran'a yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılar sırasında bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haberde, Tahran semalarında Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hava savunma sistemlerinin yoğun şekilde çalışmasının ardından bir İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

Söz konusu İHA'nın Tahran'ın hangi bölgesinde etkisiz hale getirildiği, hangi ülkeye ait olduğu veya hedefi hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

ABD'nin gece saatlerinde İran'a saldırı başlattığını duyurmasının ardından, ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirilmişti. Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah, Hemedan, Kürdistan eyaletlerinin çeşitli bölgeleri ve Tebriz kenti ABD'nin füze ve hava saldırılarının hedefi olmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzce'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay: Bunu yapma sebepleri duygulandırdı
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir

Şah damarı kesildi! Bu yangın Putin'in planlarını alt üst edecek
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem

Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem