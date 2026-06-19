Haberler

Tahran'da Ali Asgar Günü Matem Töreni

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık oğlu Ali Asgar'ı anmak için matem töreni düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık oğlu Ali Asgar'ı anmak için matem töreni düzenlendi.

Tahran'daki Musalla Camisi'nde Muharrem ayının ilk cuması "Ali Asgar Günü" adıyla düzenlenen yas törenine İranlı kadınlar kucaklarında bebekleriyle katıldı.

Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Asgar'ı temsilen bebeklerine yeşil ve beyaz kıyafetler giydiren anneler, Musalla Camisi'ndeki dua ve mersiyelere eşlik etti.

???????Çocukların başlarına, üzerinde "Ya Ali Asgar" yazılı bandajların sarıldığı törende, Ali Asgar'ın temsili beşiği yer aldı.

Şii mezhebine mensup Müslümanlar, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık bebeği Ali Asgar'ı anmak için her yıl Muharrem ayının ilk cuması "Ali Asgar Günü" adıyla yas töreni düzenliyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik
AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi

Cemil Tugay'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum
Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü

Havalimanına kanlı baskında onlarca kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! 7 şüpheli adliyede
Üsküdar'da alev alev yanan SUV kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Geriye hurda yığını kaldı
İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?