Tahran'da Ali Asgar Günü Matem Töreni

İran'ın başkenti Tahran'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık oğlu Ali Asgar'ı anmak için matem töreni düzenlendi.

Tahran'daki Musalla Camisi'nde Muharrem ayının ilk cuması "Ali Asgar Günü" adıyla düzenlenen yas törenine İranlı kadınlar kucaklarında bebekleriyle katıldı.

Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Asgar'ı temsilen bebeklerine yeşil ve beyaz kıyafetler giydiren anneler, Musalla Camisi'ndeki dua ve mersiyelere eşlik etti.

???????Çocukların başlarına, üzerinde "Ya Ali Asgar" yazılı bandajların sarıldığı törende, Ali Asgar'ın temsili beşiği yer aldı.

Şii mezhebine mensup Müslümanlar, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık bebeği Ali Asgar'ı anmak için her yıl Muharrem ayının ilk cuması "Ali Asgar Günü" adıyla yas töreni düzenliyor.