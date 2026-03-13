Haberler

Tahran'da göstericiler yakınlarındaki alana düzenlenen saldırıya tekbir getirerek tepki gösterdi

Güncelleme:
Kudüs Günü Yürüyüşü sırasında göstericiler, yakınlarına düzenlenen İsrail saldırısına tekbir getirerek tepki verdi.

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'da gösteri alanını kapsayan 3 bölgeyi boşaltma tehdidinin ardından Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında patlamalar meydana geldi.

Patlamalar sonrası gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sırasında göstericilerin tekbirler getirdiği ve arka planda yükselen dumanlar görüldü.

Saldırıda göstericilerden birinin hayatını kaybettiği yönünde bilgiler sosyal medyada yer aldı. Yetkililerden bununla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

