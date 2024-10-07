Tahran'da Filistin ile Dayanışma Konferansı Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da, Gazze'den İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" saldırısının yıl dönümünde, Filistin ile dayanışma konferansı düzenlendi.

Tahran'daki Uluslararası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası Filistinli Çocuk ve Gençlerle Dayanışma Konferansı"na İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile üst düzey yetkililerin yanı sıra Hamas ve Hizbullah'ın Tahran'daki temsilcileri katılarak birer konuşma yaptı.

Yabancı ülkelerden de temsilcilerin katıldığı konferansın başında, İsrail'in Beyrut'taki saldırısında yaralanmış olabileceğine dair iddialar ortaya atılan Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin mesajı da okundu.

Kaani, mesajında, "önemli bir toplantı nedeniyle konferansa katılamadığını" belirterek, konuklardan özür diledi.

Konferansta konuşan Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırımı ve bölgedeki saldırılarını ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Siyonist rejimin, ABD'nin teknolojisi, istihbaratı ve desteğinden faydalanarak gösterdiği umutsuz çabalar, onlara asla güç ve istikrar getirmeyecektir. Siyonist rejimi istikrarlı güvenlik yerine istikrarlı korku yönetiyor." diye konuştu.

Kalibaf, İsrail'in güvenlik stratejisinin Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı saldırısıyla çöküşe geçtiğini söyledi.