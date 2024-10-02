Üye Girişi
Haberler

Tahran'da Binlerce Kişi İsrail'e Destek İçin Toplandı

Tahran'da Binlerce Kişi İsrail'e Destek İçin Toplandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'e düzenlenen füze saldırılarına destek vermek ve hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı anmak için binlerce kişi toplandı. Göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak İsrail'e karşı sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi ülkelerinin İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına destek vermek ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı anmak için toplandı.

Binlerce İranlı, Nasrallah'ı anmak ve İran'ın dün İsrail'e düzenlediği füze saldırılarını kutlamak için başkent Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'na geldi.

İran, Filistin ve Lübnan bayrakları ve Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, İsrail'in suikastlarına uğrayan Nasrallah, Hamas lideri İsmail Heniyye ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ı ellerindeki posterlerle andı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto eden göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler dün gece İsrail'e füze saldırısı düzenleyen Devrim Muhafızları Ordusuna da desteklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

Uluslararası İlişkiler Hasan Nasrallah Orta Doğu Filistin Güvenlik Politika Lübnan İsrail tahran Güncel Dünya İran

Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

Kararın ardından Sinan Ateş'in eşinden ilk açıklama

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz

Yine tehdit ettiler: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün Galatasaray'ın maçı var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Ataşehir, Kağıthane, Tuzla, Zeytinburnu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Ekim Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Kumluca 2-3 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 2 Ekim Çarşamba Leyla 4. bölüm NOW TV izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ekim Çankaya, Beypazarı, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ekim Karşıyaka, Menemen, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ekim Karatay, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 29. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Yüreğir, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title