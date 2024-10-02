Tahran'da Binlerce Kişi İsrail'e Destek İçin Toplandı

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi ülkelerinin İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına destek vermek ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı anmak için toplandı.

Binlerce İranlı, Nasrallah'ı anmak ve İran'ın dün İsrail'e düzenlediği füze saldırılarını kutlamak için başkent Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'na geldi.

İran, Filistin ve Lübnan bayrakları ve Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, İsrail'in suikastlarına uğrayan Nasrallah, Hamas lideri İsmail Heniyye ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ı ellerindeki posterlerle andı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto eden göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler dün gece İsrail'e füze saldırısı düzenleyen Devrim Muhafızları Ordusuna da desteklerini vurguladı.