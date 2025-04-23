Tahran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği bünyesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Tahran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyükelçilikte ve bünyesindeki Türk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Büyükelçilik binasını ziyaret eden öğrenciler, buradaki makam koltuklarına oturdu.

Öğrenciler, 23 Nisan'ın anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaparak Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların bayramını tebrik etti.

Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç da koltuğunu temsili olarak öğrencilerden Kutay Berke Öngüt'e devretti.

Büyükelçilik koltuğuna oturan Öngüt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andığını belirtti.

Dünyada zulüm gören ve en temel haklardan mahrum kalan başta Gazze'dekiler olmak üzere tüm dünyadaki çocukları hatırlatan Öngüt, "Unutmayalım ki biz çocuklar bugünün küçüğü, yarının büyüğüyüz. Gelecekte ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından Tahran Türk İlköğretim Okulu'nda öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan program düzenlendi.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler okuyan öğrenciler, program kapsamında tiyatro oyunu dahil çeşitli oyunlar sergiledi.

Öğretmen, öğrenci ve veliler ile büyükelçilik çalışanlarının katıldığı programın sonunda, 23 Nisan için düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyeleri Büyükelçi Kırlangıç tarafından takdim edildi.

Öğrenciler Büyükelçi Kırlangıç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra büyükelçilik salonunda Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Yunus Emre Çocuk Korosu etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Zohre Abdoli şefliğindeki Yunus Emre Çocuk Korosu, şarkılarıyla konuklara müzik ziyafeti sundu.

Program öncesinde Büyükelçi Kırlangıç ve daha sonra YEE Tahran Koordinatörü Akif Şahin konuştu.

Tahran Büyükelçisi Kırlangıç konuşmasında, "Bu bayram bizim için çok önemli. Bir taraftan Milli Mücadele'nin başlangıcı bir taraftan da bu bayramın çocuklara armağan edilmesi ülkemiz açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.