Tahliye Edilen Aileler Sosyal Tesislerde Misafir Edilecek
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 4 aile, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Balyonos Eğitim Tesisleri'nde misafir edilecek. İlgili binalar mühürlendi ve güvenlik önlemleri alındı.
EVLERİNİ TAHLİYE EDEN VATANDAŞLAR, SOSYAL TESİSTE MİSAFİR EDİLECEK
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 2 binadaki 4 aileden toplam 15 kişi, misafir edilmek üzere Darıca ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Balyonos Eğitim Tesisleri'ne götürüldü. 2 bina Darıca Belediyesi'ne bağlı zabıta görevlileri tarafından mühürlendi. Polis ekipleri binaların bulunduğu sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel