Tahliye Edildikten Sonra, Hakkında Tekrar Yakalama Kararı Çıkarılan Metin Gürcan, Teslim Oldu

ANKARA (ANKA) - Tutuklu olarak yargılanırken tahliye olan, ancak daha sonra savcılığın itirazı üzerine hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılan DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan'ın bu sabah Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim olduğu öğrenildi. Gürcan'ın tekrar tutuklanıp tutuklanmayacağına Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi, emekli yüzbaşı Metin Gürcan, "askeri ve siyasi casusluk" ve "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçlamaları ile 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı. İlk duruşmada, yargılamanın kapalı olarak sürdürülmesine karar verilmişti. Yargılama, 11 Mayıs'ta ikinci duruşma ile devam etmişti. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Gürcan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vermişti. Ancak savcılık dün, Gürcan'ın tahliyesi kararına itiraz etmişti. Savcılığın itirazı, dün; bir üst mahkeme olan Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendirilmiş ve Gürcan hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gürcan'ın bugün saat 10.00 sularında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim olduğu öğrenildi. Gürcan'ın yeniden tutuklanıp tutuklanmayacağına, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada karar verileceği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA 4 EKİM'DE

Tahliye kararının ardından Gürcan'ın avukatı Yusuf Şahin, iddianamedeki iddialara ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın görüş bildirdiğini aktararak, "Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirmede, mahkemeye Metin Gürcan'ın paylaştığı iddia olunan bilgi ve belgelerin devletin gizli sırrı niteliğinde olmadığı, bunların daha önce basın yayın organlarında ve internet ortamında defaten paylaşıldığı belirtilmiş ve bu kapsamda suçun oluşmayacağı ifade edilmiştir" diye konuşmuştu. Gürcan'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması 4 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.