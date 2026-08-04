Gazeteci Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi
İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemleri sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sarıkaya, işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Şüpheli Sarıkaya'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Tahir Sarıkaya dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.