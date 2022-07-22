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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki, Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi İmza Töreni'nin ardından gerçekleşti.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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