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Tahıl ambarında arpa hasadı başladı

Güncel Haberler

Türkiye'nin tahıl ambarlarından biri olan Sivas'ta arpa hasadı başladı. Eylül ve ekim ayları arasında ekilen arpa başağı hasat olgunluğuna ulaşmasıyla birlikte biçer döverler tarlalara girdi. Gemerek ilçesinde çiftçiler, aylardır verdikleri emeklerin karşılığını almaya başladı. Kışın ve ilkbahar aylarının bol yağışlı geçmesiyse arpada rekolteyi arttırırken çiftçinin yüzünü de güldürdü. Çiftçi Mehmet Kuyucu hasada başladıklarını belirterek, 'Hasadımız güzel, verim güzel. 10 dönümlük tarlamız 300-350 kilo arpa veriyor' dedi.

Tahıl ambarında arpa hasadı başladı

SİVAS - Türkiye'nin tahıl ambarlarından biri olan Sivas'ta arpa hasadı başladı.

Türkiye'nin hububat ambarı olarak bilinen Sivas'ta arpa hasat olgunluğuna ulaştı. Eylül ve ekim ayları arasında ekilen arpa başağı hasat olgunluğuna ulaşmasıyla birlikte biçer döverler tarlalara girdi. Gemerek ilçesinde çiftçiler, aylardır verdikleri emeklerin karşılığını almaya başladı. Kışın ve ilkbahar aylarının bol yağışlı geçmesiyse arpada rekolteyi arttırırken çiftçinin yüzünü de güldürdü.

Çiftçi Mehmet Kuyucu hasada başladıklarını belirterek, "Hasadımız güzel, verim güzel. 10 dönümlük tarlamız 300-350 kilo arpa veriyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Bozduman - Güncel

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