TAG Otoyolunda Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı
Nevşehir'den Şanlıurfa'ya giden yolcu otobüsü, TAG otoyolu üzerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför, dumanları fark ederek 31 yolcuyu tahliye etti. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

E.B. (58) idaresindeki 50 DK 519 plakalı otobüs Nevşehir'den Şanlıurfa'ya gitmek için yola çıktı.

TAG otoyolu üzeri Nurdağı istikametinde henüz bilinmeyen nedenle otobüsün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden şoför E.B. otobüsü yol kenarında durdurarak 31 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerinde bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, otoyol yakınında bulunan bir dinlenme tesisine gönderildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
