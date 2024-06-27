TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Nurdağı ilçesinin Şatırhöyük Mahallesi mevkisinde 2 tır ve 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
ZİNCİRLEME KAZA YOL KAPATTI
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.