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TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Nurdağı ilçesinin Şatırhöyük Mahallesi mevkisinde 2 tır ve 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

ZİNCİRLEME KAZA YOL KAPATTI

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Tarsus trafik Adana Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

yanık kremi:

neden olmuş, nasıl olmuş üzerine konuşulur fakat kayıplarımızı geri getirmez.. yaşayan bizler de bu kazaları görüp aman daha dikkat edelim deriz ama etmeyiz.. ölenlere Allahtan rahmet, geride kalan acılı ailelerine ise sabır ve baş sağlığı diliyorum..

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