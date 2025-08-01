TAG Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

TAG Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında minibüs ile tır çarpıştı. Kazada minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti, tırın sürücüsü ise yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Eren Şekerci (30) idaresindeki 38 AJB 408 plakalı tır, TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı mevkisinde, Mahmud Kabanı (54) yönetimindeki 34 VU 8405 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü Kabanı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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