T3 Vakfı'ndan nükleer enerji çalışmalarına stratejik altyapı desteği

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Hacettepe Üniversitesi'ne nükleer enerji altyapı desteğine yönelik, "Birçok çalışma genellikle simülasyon ve yazılım odaklı gerçekleştirilirken, bu tür altyapıların üniversiteler bünyesinde kurulması büyük önem taşıyor. İnşallah verilen bu destek kapsamında, nükleer enerjideki deneysel çalışmaların daha da artarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Elvan Kuzucu Hıdır ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Akademik Teşvik Ödülü İmza Töreni'nin ardından nükleer enerji alanındaki yeni destek modeline ilişkin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hıdır, yarışmada dereceye giren Hacettepe Üniversitesi takımının çalışmalarını sürdürülebilir kılmak adına üniversite bünyesinde teknolojik altyapı kurulacağını bildirdi.

Yarışmanın bu yıl ikinci kez düzenlendiğini ve ana kavramsal tasarım ile alt tasarım kategorilerini kapsadığını belirten Hıdır, eylül ayında Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde yapılan finallerde Hacettepe Üniversitesi ekibinin önemli bir başarıya imza attığını kaydetti.

Hıdır, bu süreçte hem öğrencilerin çabalarının hem de akademisyenlerin sağladığı akademik desteğin kritik rol oynadığını ifade etti.

Simülasyondan deneysel ortama geçiş vurgusu

Nükleer enerji gibi stratejik alanlarda sadece teorik ve yazılım odaklı çalışmaların yeterli olmadığını vurgulayan Hıdır, şunları kaydetti:

"Yarışmacı takımımızdaki arkadaşlarımız ödüllerini aldılar, ancak bu çalışmaların sürdürülebilirliği için özellikle nükleer enerji gibi bir alanda deneysel ortamların sağlanması çok kıymetlidir. Birçok çalışma genellikle simülasyon ve yazılım odaklı gerçekleştirilirken, bu tür altyapıların üniversiteler bünyesinde kurulması büyük önem taşıyor. İnşallah verilen bu destek kapsamında, nükleer enerjideki deneysel çalışmaların daha da artarak devam edeceğine inanıyorum."

TEKNOFEST tarihindeki ilk bilimsel altyapı desteği

Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunda enerji bağımsızlığının hayati önemde olduğunu ifade eden Hıdır, T3 Vakfı olarak gençlerde toplumsal bir zihinsel dönüşüm hedeflediklerini belirtti.

Hıdır, gençlerin sadece teknoloji tüketen değil, araştıran ve üreten bir nesil olması gerektiğini dile getirerek, çip, kuantum ve nükleer enerji gibi kritik alanlardaki yarışmalarla bu sürecin öncülüğünü yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Nükleer enerji alanında sadece dünyadaki çalışmaları takip etmekle kalmayıp özgün projeler üretilmesini hedeflediklerini aktaran Hıdır, "küçük modüler reaktör tasarımları" gibi paradigma değiştirecek alanlara gençleri yönlendirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Yarışmanın hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) uzmanlarına teşekkür eden Hıdır, kurulacak altyapının Türkiye'nin teknoloji vizyonu için hayırlı olmasını diledi.

Hıdır, Hacettepe Üniversitesi ile başlatılan bu uygulamanın bir pilot çalışma niteliğinde olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"2025 yılı değerlendirmeleri noktasında, üniversite takımı olarak Hacettepe Üniversitemiz yer aldığı için bu desteği ilk olarak bu şekilde başlatmış olduk. TEKNOFEST kapsamında yarışmacı ekiplerimize maddi destekler ve ödüller veriyorduk, fakat bilimsel bir teknoloji altyapı desteğini ilk defa bu vesileyle hayata geçirmiş olduk. Buradaki örnek modelin diğer yarışmalarımız ve alanlarımız için de örnek teşkil edeceğine inanıyorum."

"Milli Teknoloji Hamlesi, bir zihniyet dönüşümüdür"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da TEKNOFEST yarışmalarının Türkiye'de hayata geçirilmesinde öncü rol üstlenen T3 Vakfı'na teşekkürlerini sundu. Güran, şunları kaydetti:

"Bu bir zihniyet değişimi ve dönüşümüdür, Türkiye'deki 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonunun hayata geçirilmesinin en önemli uygulama taşlarından biridir. İlköğretim ve ortaokulda okuyan milyonlarca çocuk, artık hayata 'Ben ne yapabilirim? Neyi keşfedebilirim? Neyi icat edebilirim?' diyerek başlıyor. Bunun zaman içerisindeki çarpan etkisinin çok daha büyük olacağına inanıyorum. Bu nedenle, T3 Vakfı'na Türkiye'yi ve hatta Türk dünyasını kuşatan bu vizyoner çabası ve çalışmaları için çok teşekkür ediyorum."

"Kaynak, nükleer enerji mühendisliği alanındaki çalışmalar için kullanılacak"

T3 Vakfı tarafından ilk kez bir üniversiteye başarılarından dolayı parasal bir ödül takdim edildiğine dikkati çeken Güran, 15 milyon liralık desteğin önemine değindi.

Rakamdan ziyade, yapılan çalışmaların değerli olduğunun kamuoyuna ilan edilmesinin kritik bir adım olduğunu belirten Güran, "Bu kaynak, üniversitemizdeki nükleer enerji mühendisliği alanındaki çalışmaların daha iyi hale gelmesi için gerekli olan altyapılarda kullanılacaktır." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'nün 1979 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar 800'e yakın mezun verdiğini hatırlatan Güran, bölümün kurulduğu günden itibaren Türkiye'nin en başarılı öğrencilerini bünyesine kattığını söyledi.

Mezunların hem ulusal hem de uluslararası ölçekteki önemli kurumlarda ve akademide görev aldığını paylaşan Güran, yakalanan başarının akademik kadronun sahiplenmesi ve öğrencilerin azmiyle şekillendiğini vurguladı.