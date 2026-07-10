T3 Vakfı 10. yılını kutladı: Milyonlarca gence teknoloji desteği

Türkiye'nin teknoloji geliştiren bir topluma dönüşmesine katkı sunmak amacıyla 2016 yılında kurulan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), geride bıraktığı 10 yılda TEKNOFEST'ten DENEYAP Teknoloji Atölyelerine, burs programlarından girişimcilik desteklerine kadar birçok alanda milyonlarca gence ulaştı.

Milli Teknoloji Hamlesi idealini toplumun her kesimine yaymak ve Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına katkı sunacak nesiller yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren T3 Vakfı, 10. yılını İstanbul'da düzenlenen buluşmayla kutladı.

T3 Vakfı tarafından yayınlanan 10. yıl bildirgesi, kutlamanın detaylarını aktardı. Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nde gerçekleştirilen "T3 Vakfı 10. Yıl Buluşması"na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile vakfın mütevelli heyeti üyeleri, gönüllüleri, bursiyerleri, mezunları, yarışmacıları ve girişimcileri katıldı.

Buluşmada, vakfın 10 yıllık yolculuğu, Milli Teknoloji Hamlesi'nin farklı kuşaklardan yol arkadaşlarının katılımıyla değerlendirildi.

Programda Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar da katılımcılara hitap etti. Konuşmalarda, T3 Vakfı'nın geride bıraktığı 10 yıllık yolculuk değerlendirilirken, Milli Teknoloji Hamlesi'nin geleceğine ve gençlerin Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefindeki belirleyici rolüne dikkat çekildi.

Bir dönem DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde öğrenci olan, TEKNOFEST'te yarışan, burs programlarından yararlanan, girişim desteği alan, ulusal ve uluslararası başarılar elde eden veya gönüllü olarak vakfın çalışmalarına katılan gençlerin bugün mühendis, araştırmacı, girişimci ve teknoloji geliştiricisi olarak Türkiye'nin geleceğine katkı sunması, vakfın 10 yılda oluşturduğu insan kaynağını ortaya koydu.

TEKNOFEST'e 100'ü aşkın ülkeden başvuru

T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ekosisteminin en geniş katılımlı platformlarından biri haline geldi.

Bugüne kadar 70'ten fazla TEKNOFEST Teknoloji Yarışmasına 100'ü aşkın ülkeden 2,5 milyondan fazla takım ve 6,5 milyondan fazla yarışmacı başvurdu. TEKNOFEST etkinlikleri, bugüne kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

TEKNOFEST'in yanı sıra gençlerin teknoloji odaklı fikirlerini girişime dönüştürmelerine katkı sağlayan programlar da vakfın faaliyet alanları arasında yer aldı.

DENEYAP ve TEKNOFEST Girişim Programları kapsamında bugüne kadar 14 milyon liranın üzerinde maddi destek sağlandı. T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kapsamında ise farklı teknoloji alanlarında faaliyet gösteren 4 girişime toplam 1 milyon dolara yakın yatırım yapıldı.

T3 Vakfı'nın girişimcilik alanındaki çalışmalarından biri olan Take Off Girişim Zirvesi, dünyanın farklı bölgelerindeki teknoloji girişimlerini yatırımcılarla buluşturdu.

Zirvede bugüne kadar 100'ü aşkın ülkeden 1435 girişim ve 810 yatırımcı yer aldı. Girişimlere toplam 2,5 milyon dolarlık yatırım ve ödül desteği sağlandı.

DENEYAP Atölyeleri ve burs programları öğrencileri destekledi

T3 Vakfı'nın çocuk ve gençlere yönelik teknoloji eğitimlerinde öne çıkan projelerinden DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Türkiye'nin 81 iline yayıldı.

Türkiye genelinde 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi açılırken, 5 farklı ülkede de toplam 5 atölye hayata geçirildi. Atölyelerde bugüne kadar 40 binden fazla öğrenci eğitim aldı.

DENEYAP öğrencilerinin elde ettiği başarılar da programın etkisini ortaya koydu. 2025 yılında Liselere Geçiş Sistemi'nde Türkiye birincisi olan 719 öğrencinin 75'ini DENEYAP öğrencileri oluşturdu. Bu sayı, LGS Türkiye birincilerinin yaklaşık yüzde 10'una karşılık geldi.

T3 Vakfı'nın insan kaynağı yetiştirme hedefi doğrultusunda yürüttüğü bir diğer çalışma da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı oldu.

Program kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ve 10 farklı ülkeden 23 bini aşkın öğrenci desteklendi. Vakfın faaliyetlerinde yer alan gönüllü sayısı ise 72 bini aştı.

5,5 milyondan fazla öğrenci bilimle buluştu, milli teknoloji takımları Türkiye'yi temsil etti

Bilimi toplumun her kesimiyle buluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bilim Türkiye, yurt içinde 10 ilde 24 bilim merkezine ulaştı. Yurt dışında ise 4 farklı ülkede 6 bilim merkezi hayata geçirildi.

Bilim Türkiye çatısı altında bugüne kadar 5,5 milyondan fazla öğrenci bilimle buluştu. Bu merkezlerde çocuklar ve gençler, bilimsel düşünme, teknoloji üretme, deney yapma ve problem çözme becerilerini geliştirme imkanı buldu.

"Çocuk Üniversitesi" anlayışıyla hayata geçirilen Keşif Kampüsü de çocukları erken yaşta bilim ve teknolojiyle buluşturan projeler arasında yer aldı. Keşif Kampüsü ile çocukların keşfeden, üreten ve geleceğe yön veren bireyler olarak yetişmesine katkı sunulması hedeflendi.

T3 Vakfı, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarında temsil eden takımlara da destek sağladı.

Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında bugüne kadar 100'e yakın takım desteklendi. Desteklenen takımlar, dünyanın farklı noktalarında düzenlenen prestijli yarışmalarda dünya birincilikleri de dahil olmak üzere önemli dereceler alarak Türkiye'yi temsil etti.

DENEYAP Kart, T3 Akademi, T3 AI ve KÜRE hayata geçirildi

T3 Vakfı öncülüğünde milli mühendislik kaynaklarıyla geliştirilen DENEYAP Kart, elektronik programlama, nesnelerin interneti ve yapay zeka alanlarında yerli bir teknoloji çözümü olarak kullanıma sunuldu.

Her yaştan bireye bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında ücretsiz eğitim imkanı sunan çevrim içi eğitim platformu T3 Akademi de vakfın dijital eğitim projeleri arasında yer aldı.

Vakfın açık kaynaklı yapay zeka projesi T3 AI, dil bariyerlerini aşarak bilginin serbest akışına katkı sağlama ve Türkiye'nin büyük dil modeli geliştirme vizyonuna destek olma hedefiyle hayata geçirildi.

Dezenformasyona karşı güvenilir bilgiye erişimde yeni bir referans noktası olmayı amaçlayan Türkiye'nin milli dijital bilgi kaynağı platformu KÜRE Dijital Ansiklopedi de T3 Vakfı'nın dijital projeleri arasına katıldı.

T3 Vakfı, 10. yılında, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda çocuklardan gençlere, girişimcilerden gönüllülere uzanan geniş bir ekosistemle Türkiye'nin teknoloji geliştiren insan kaynağını büyütmeye devam ediyor.