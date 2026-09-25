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SYRIZA, Miçotakis'in Gazze'deki soykırımı anmamasını, Netanyahu görüşmesini eleştirdi

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Yunanistan'da muhalefetteki SYRIZA, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İsrail'i kınamamasını ve Gazze'deki soykırımdan bahsetmemesini eleştirdi. Parti, Miçotakis'in Netanyahu görüşmesine ve Türk-Yunan ilişkilerindeki tutumuna da tepki gösterdi.

Yunanistan'da muhalefetteki Radikal Sol İttifak Parti (SYRIZA), Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'i kınamamasını, Gazze'deki soykırımdan bahsetmemesini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesini eleştirdi.

SYRIZA, Miçotakis'in BM 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı eleştiren yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Miçotakis'in İsrail hükümetinin Filistinlilere Gazze'de uyguladığı soykırımı kınama fırsatını kaçırdığı belirtilerek, "Gazze'de yaşanan soykırım hakkında konuşmaktan kaçındı. Sivillerin, çocukların öldürülmesi, kıtlık, insani yardımların engellenmesi ve uluslararası insancıl hukukun sistematik olarak ihlali için tek bir kelime bile etmedi." ifadeleri kullanıldı.

Miçotakis'in dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile New York'ta yaptığı görüşemeye de değinilen açıklamada, "İsrail hükümetinin politikalarını protesto etmek için birçok ülkenin heyeti BM Genel Kurulu salonunu terk ederken, Yunanistan Başbakanı, Netanyahu ile samimi bir görüşme yaptı. Barış ve uluslararası hukukun yanında net bir tavır almak yerine kucaklaşmayı ve sadık müttefik rolünü seçti." görüşleri aktarıldı.

Açıklamada Miçotakis hükümeti, Türk-Yunan ilişkilerinde ise diyalog kanallarını yeterince değerlendirememekle eleştirildi.

Kaynak: AA
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