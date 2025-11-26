SYKP'den Alevilere Yönelik Saldırılara Sert Tepki

(ANKARA) - Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nden (SYKP) Suriye'nin Humus kentinde Alevilere yönelik saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Bir yıla yakın süredir başta Aleviler, Dürziler, Hristiyanlar olmak üzere Suriye'deki farklı etnik ve inançsal kesimler üzerindeki soykırımı durdurmayan Colani hükümetini en sert şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Kimlikleri ve inançlarından ötürü can güvenliği bulunmayan Suriyeliler için İnsani Yardım Koridoru oluşturulması üzere Türkiye ve uluslararası tüm devletleri rol üstlenmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SYKP'nin sosyal medya hesabından Suriye'nin Humus kentinde Alevilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin Humus ve Lazkiye kentlerinde Colani yandaşları tarafından Alevilere dönük soykırım ve Alevilerin ev ve iş yerlerine yönelik yağma saldırıları duraksamadan devam ediyor. Humus ve Lazkiye kentlerinde günlerdir 'etnik temizlik' söylemlerine karşı gerçekleştirilen demokratik eylemler esnasında HTŞ ve ona bağlı cihadist çetelerin halka ateş açmaktan imtina etmeyen hali Colani hükümetinin Suriye'nin bütününde kapsayıcı bir yönetim sergileyemeyeceğinin en büyük göstergesidir. Bir yıla yakın süredir başta Aleviler, Dürziler, Hristiyanlar olmak üzere Suriye'deki farklı etnik ve inançsal kesimler üzerindeki soykırımı durdurmayan Colani hükümetini en sert şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Bu soykırımda Colani kadar, Colani gibi evrensel insan haklarına uyabilme ehliyeti bulunmayan birini dünyanın halklarının önünde parlatmaya çalışan emperyalist devletlerin de sorumluluğu büyüktür. Kimlikleri ve inançlarından ötürü can güvenliği bulunmayan Suriyeliler için İnsani Yardım Koridoru oluşturulması üzere Türkiye ve uluslararası tüm devletleri rol üstlenmeye çağırıyoruz."