Haberler

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı Haber Videosunu İzle
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'daki Bondi Plajı'na düzenlenen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sydney'in güneybatısındaki Narellan banliyösünde bir Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı. Toplanan kalıntılar polis tarafından imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Avustralya'nın Sydney kentindeki bir Müslüman mezarlığına birden fazla domuz kafası bırakıldı.
  • Sydney'deki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü ve 42 kişi yaralandı.
  • Bondi Plajı saldırısının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğu belirtildi.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda dün düzenlenen silahlı saldırının ardından, bölgedeki bir Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldığı bildirildi.

MÜSLÜMAN MEZARLIĞI HEDEF ALINDI

News.com.au internet sitesinin haberine göre, Sydney'deki plajda düzenlenen ve "Yahudi topluluğuna yönelik olduğu" belirtilen saldırının ardından, kimliği belirsiz kişiler kentin güneybatısındaki Narellan banliyösünde bir Müslüman mezarlığını hedef aldı.

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

BİRDEN FAZLA DOMUZ KAFASI TESPİT EDİLDİ

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, mezarlığın girişine hayvan kalıntıları bırakıldığına dair ihbar alındığı belirtildi. Olay yerine giden ekiplerin birden fazla domuz kafası tespit ettiği, toplanan kalıntıların uygun şekilde imha edildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Polis, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı. Başbakan Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti. Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Siyonistlerlere acıyan onlardan acı çekecek

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıveysel B:

iki amcaoğlu ırk yüzünden dünyada huzur yok

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Aynen Türkler ve Türkler yüzünden

yanıt6
yanıt71
Haber YorumlarıBulent Turker:

aynen dinler tehlikeli.. abrahamic olanlar .. bırbıryle dırekt catısma ıcerısındeler. biri ne gore dıgerı kafır ve oldurulmelı oteıne gore de dıgerı

yanıt6
yanıt18
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Veysel bey doğru söylüyor İbrahim Müslüman ismaildir İsak ta yahudilerdir babaları İbrahim peygamber dolayısıyla amca çocuklarıdır

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıOzgur Free:

Masum halka olan bu saldırılar siyonist rejimin ajanları tarafından yapılıyor, sırf müslümanlar böyle insanlar olduğunu göstermek istiyor.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Olabilir

yanıt0
yanıt0

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
title