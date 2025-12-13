Haberler

Suriye'nin güneyinde Suriye ordusuna dron saldırısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Süveyde ilinde bulunan yasa dışı grupların, Suriye ordusu mevzilerine drone ile saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırının Hikmet el Hecri'ye bağlı gruplar tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Suriye'nin güneyindeki Süveyde ilinde bulunan yasa dışı gurupların Suriye ordusu mevzilerine drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suveyda'da bulunan yasa dışı gurupların Suriye ordusuna yönelik Dron saldırısı yaptığını duyurdu.

Saldırının Hikmet el Hecri'ye bağlı yasa dışı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik dron saldırısı düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
title