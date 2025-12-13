Suriye'nin güneyinde Suriye ordusuna dron saldırısı düzenlendi
Suriye'nin Süveyde ilinde bulunan yasa dışı grupların, Suriye ordusu mevzilerine drone ile saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırının Hikmet el Hecri'ye bağlı gruplar tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.
Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik dron saldırısı düzenlenmişti.
