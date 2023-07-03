SUV tipi araç, çarpıştığı hafif ticari aracın üstünden böyle atladı: 1 yaralı

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile SUV tipi aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada SUV tipi aracın çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın üzerinden atlayarak durabildiği görüldü.

Kaza, Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 41 TG 540 plakalı hafif ticari araç ile C.K. yönetimindeki 34 COH 624 plakalı SUV tipi araç çarpıştı. SUV tipi araç çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın üstünden atladıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle SUV tipi araçta bulunan M.A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın giderken karşısından gelen araçla çarpıştığı, çarpışmanın şiddetiyle SUV tipi aracın hafif ticari aracın üstünden atlayarak durabildiği görüldü. Kazayı anlatan esnaf Ogün Başkaya, "Yukarıda otururken inanılmaz büyük bir ses geldi. Çıkmamla aşağıdaki araç hatalı bir sollama yaptı. Sollama yaparken bir araca çarptı, diğer aracın da üstünden atladı. Bizim şirketin duvarlarından atladı. Araçlardan birinin önü yok denecek hale geldi, bir tanesinin de frenleri boşaldı" dedi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.