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Suudi Veliaht Prensi bin Selman, Miçotakis ile Riyad'da bölgesel gelişmeleri görüştü

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Riyad'da bir araya geldi. Yemame Sarayı'ndaki törenin ardından yapılan görüşmede ikili ilişkiler, işbirliği ve bölgesel-uluslararası gelişmeler ele alındı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile başkent Riyad'da bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens bin Selman, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından iki lider, heyetler arası resmi görüşmelere geçti. Görüşmede, Suudi Arabistan ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme imkanları ele alındı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşmede, küresel güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik ortak koordinasyon çabaları değerlendirildi.

Görüşmeye Suudi Arabistan tarafından Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Enerji ile Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, Yunan heyetinde ise Yunanistan Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Thanos Dokos ve bazı diplomatlar katıldı.

Kaynak: AA
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