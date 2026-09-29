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Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Al Nahyan ile görüştü

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan ile bölgesel gelişmeleri görüştü. Riyad'da bir araya gelen ikili, iki ülke ilişkilerini ele aldı; Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman da görüşmede hazır bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Selman, başkent Riyad'ı ziyaret eden Al Nahyan ile bir araya geldi.

Bin Selman ve Al Nahyan'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman da hazır bulundu.

Kaynak: AA
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