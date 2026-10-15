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Suudi ve Yunan savunma bakanları Husi saldırılarını kınadılar, ortaklığı görüştüler

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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile savunma ortaklığını güçlendirme yollarını görüştüğünü bildirdi. Görüşmede Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınandı, bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile iki ülke arasındaki savunma ortaklığını güçlendirme yollarını ele aldıklarını bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, iki dost ülke arasındaki savunma ortaklığının karşılıklı çıkarlar doğrultusunda güçlendirilmesinin yollarının ele alındığını aktaran Bin Selman, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının da kınandığını vurguladı.

Bin Selman, nerede yapıldığına ilişkin bilgi paylaşmadığı görüşmede, saldırıların güvenlik ve istikrara etkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Kaynak: AA
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