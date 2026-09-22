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Suudi Sivil Savunma, Necran'da tehlikenin sona erdiğini bildirdi

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Necran bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarı yayımladı. Halka ekiplerin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısı yapıldı; daha sonra tehlikenin sona erdiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Necran bölgesi için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Necran bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak söz konusu tehlikenin sona erdiğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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