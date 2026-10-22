Suudi askeri nakliye uçağı Girit'te acil indi, 48 kişi yaralanmadı

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Suudi Arabistan'a ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle Girit Adası'na acil iniş yaptı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, içerisinde 48 kişinin bulunduğu uçağın dört motorundan birinde uçuş sırasında teknik arıza meydana geldi.

Uçuş ekibinin durumu hava trafik kontrol merkezine iletmesinin ardından Girit Adası'ndaki Kandiye kentinde bulunan Nikos Kazancakis Havalimanı'nda acil durum önlemleri alındı.

Havalimanında itfaiye ve kurtarma ekipleri hazır bekletilirken uçak, yerel saatle 15.00 sıralarında güvenli şekilde iniş yaptı.

Uçakta bulunan 48 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA