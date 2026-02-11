Suudi Arabistan'da Yemen hükümetine destek için uluslararası genişletilmiş toplantı düzenlendi

Suudi Arabistan, Yemen hükümetine destek için uluslararası genişletilmiş bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan'ın yürüttüğü, "Yemen'in Kalkınma ve İmar Programı" tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantının başkent Riyad'daki merkezinde, Yemen hükümeti, İngiltere ve Dünya Bankası başkanlığında gerçekleştiği belirtildi.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar ile donör ülkelerin katıldığı aktarılan açıklamada, Yemen Başbakanı Şayi ez-Zindani'nin de toplantıya telekonferansla katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'ın yanı sıra İngiltere, Fransa, Japonya ve Almanya büyükelçilerinin de toplantıya katıldığı kaydedildi.

Yemen resmi ajansı SABA'daki haberde ise Riyad'da bazı ülkelerin ve BM kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Yemen'deki yeni hükümeti destekleme planının ele alındığı belirtildi.

Yemen Başkanlık Konseyi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da haftalarca süren istişarelerin ardından, Şayi Zindani başkanlığında, aralarında 3 kadının da bulunduğu ve 34 bakandan oluşan yeni hükümetin kurulduğunu duyurmuştu.

Yeni kurulan hükümet üyeleri, 9 Şubat Pazartesi günü Riyad'da, Başkanlık Konseyi Başkanı Raşad el-Alimi huzurunda yemin ederek görevine başlamıştı.