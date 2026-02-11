Haberler

Suudi Arabistan'da Yemen hükümetine destek için uluslararası genişletilmiş toplantı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, Yemen hükümetine destek amacıyla Riyad'da uluslararası bir toplantı düzenledi. Toplantıya Birleşmiş Milletler, donör ülkeler ve çeşitli uluslararası kuruluşlar katıldı. Yemen'deki yeni hükümetin desteklenmesi amaçlandı.

Suudi Arabistan, Yemen hükümetine destek için uluslararası genişletilmiş bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan'ın yürüttüğü, "Yemen'in Kalkınma ve İmar Programı" tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantının başkent Riyad'daki merkezinde, Yemen hükümeti, İngiltere ve Dünya Bankası başkanlığında gerçekleştiği belirtildi.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar ile donör ülkelerin katıldığı aktarılan açıklamada, Yemen Başbakanı Şayi ez-Zindani'nin de toplantıya telekonferansla katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'ın yanı sıra İngiltere, Fransa, Japonya ve Almanya büyükelçilerinin de toplantıya katıldığı kaydedildi.

Yemen resmi ajansı SABA'daki haberde ise Riyad'da bazı ülkelerin ve BM kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Yemen'deki yeni hükümeti destekleme planının ele alındığı belirtildi.

Yemen Başkanlık Konseyi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da haftalarca süren istişarelerin ardından, Şayi Zindani başkanlığında, aralarında 3 kadının da bulunduğu ve 34 bakandan oluşan yeni hükümetin kurulduğunu duyurmuştu.

Yeni kurulan hükümet üyeleri, 9 Şubat Pazartesi günü Riyad'da, Başkanlık Konseyi Başkanı Raşad el-Alimi huzurunda yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Verdiği kararla tarihi proje resmen sonlandırıldı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'de ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama olmadı
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Verdiği kararla tarihi proje resmen sonlandırıldı
Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy