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Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

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ABD'de yeni başkan Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Selman'ın Trump döneminde ülkesinin ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolara kadar genişletme niyetini dile getirdiği belirtildi. Bunun üzerine Trump'ın Suudi Arabistan'ın yatırım yapması halinde ilk ziyaret edeceği ülke olabileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan, Trump döneminde ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolara kadar genişletebileceğinin sinyalini verdi.

TRUMP'IN İLK ZİYARET EDECEĞİ ÜLKE SUUDİ ARABİSTAN OLABİLİR

Associated Press'in (AP) Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya dayandırdığı haberine göre, göreve gelmesinin ardından "Suudi Arabistan'ın yatırım yapması halinde ilk ziyaret edeceği ülke olabileceğini" belirten Trump, Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bin Selman, "gelecek 4 yıl içinde ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolar değerinde genişletme" niyetini dile getirdi.

BEYAZ SARAY'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Bu yatırımların hangi alanlarda olacağı bildirilmezken, Beyaz Saray'dan henüz görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından, "İlk yurt dışı gezisi genellikle İngiltere ile olmuştur ama geçen sefer bunu Suudi Arabistan'a yapmıştım çünkü 450 milyar dolar değerinde ürünümüzü almayı kabul etmişlerdi. Eğer Suudi Arabistan 450 ya da 500 milyar dolar daha almak isteseydi muhtemelen giderdim." şeklinde konuşmuştu.

RUBIO'DAN GÖRÜŞMELER

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkileri ele alan Rubio ve bin Selman, Suriye, Lübnan ve Gazze'deki durumu değerlendirdi. Rubio ayrıca "Suudi Arabistan'ın bölgesel barış ve istikrarı destekleme yönündeki ortaklık ve çabalarını" takdirle karşıladığını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile de görüşen Rubio, Gazze'deki ateşkes ve insani yardım konularını ele aldı. İkili, Gazze'de ateşkes sonrası planlamanın ilerletilmesi için daha fazla görüşülmesinin önemini vurguladı.

Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi
Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmin Tas:

İngilizlerin piyonlari ortadan kaldırılmadan ortadoğu ya barış gelmez Selman nahyan sisi ve netanyahular birer proje Siyonistlerin piyonlari bunlar oldukça Gazze'de kan durmayacaktır

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