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Suudi Arabistan ve Ürdün, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

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Suudi Arabistan ve Ürdün, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumun sorumluluk alması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan ve Ürdün, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırlara saldırılarını sürdürerek katliam yapmaya devam etmesini kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İsrail güçlerinin, Refah'taki savunmasız Filistinli mültecilerin çadırlarını hedef almayı sürdürerek, Filistin halkına karşı soykırım niteliğinde katliamlar gerçekleştirmeye devam etmesini en güçlü ifadelerle kınadığı vurgulandı.

Refah'ta ve tüm Filistin topraklarında yaşananlardan tamamen İsrail yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, "Uluslararası toplumun sessizliği gölgesinde İsrail işgal güçlerinin tüm uluslararası ve insani kararları, yasaları ve normları bariz bir şekilde ihlal etmeye devam etmesi, Filistin halkının yaşadığı benzeri görülmemiş insani felaketin boyutunu daha da artırıyor ve Filistin halkının güvenilirliğini ortadan kaldırıyor ve uluslararası meşruiyet kurumları riske sokuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Filistin halkına yönelik katliamların durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için uluslararası toplumun bugün her zamankinden daha fazla sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını yeniden hedef alması ve Gazze'de Filistinlilere karşı menfur savaş suçları işlemeye devam etmesi en güçlü şekilde kınandı.

Saldırıların "uluslararası hukuk kurallarının, uluslararası insancıl hukukun ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarının açık bir ihlali" olarak değerlendirildiği açıklamada, Ürdün'ün, İsrail'in uluslararası hukuka ve uluslararası iradeye sürekli meydan okumasını ve Gazze'de savaş suçları işlemesini kınadığı vurgulandı.

Uluslararası topluma "derhal ve etkili adımlar atarak tüm insani değer ve ilkelere aykırı olan bu ihlalleri ve suçları durdurma" çağrısında bulunulan açıklamada, ayrıca uluslararası toplumdan da bu suçların sorumlularından hesap sorması ve İsrail'i uluslararası hukuka ve uluslararası kararlara uymaya zorlaması istendi.

İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve İsrail'in daha önce "güvenli" olarak tanımladığı El-Mevasi bölgesindeki çadırlara düzenlediği saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 64 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma da dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, 26 Mayıs'ta Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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