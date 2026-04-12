Haberler

Pakistan Askeri Birlikleri İki Ülke Arasındaki Anlaşma Kapsamında Suudi Arabistan'a Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'a ait askeri birliklerin Kral Abdulaziz Hava Üssü'ne ulaştığını duyurdu. Bu konuşlandırma, iki ülke arasındaki stratejik ortak savunma anlaşması kapsamında gerçekleştirildi.

RİYAD, 12 Nisan (Xinhua) -- Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'a bağlı askeri birliklerin Zahran kentindeki Kral Abdulaziz Hava Üssü'ne ulaştığını duyurdu.

Bakanlık cumartesi günü X'te yaptığı paylaşımda, konuşlandırmanın iki ülke arasında imzalanan stratejik ortak savunma anlaşması kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, birliklerin Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş ve destek uçaklarından oluştuğu ifade edildi. Ayrıca iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki askeri koordinasyonun güçlendirilmesinin ve operasyonel hazırlık seviyesinin artırılmasının hedeflendiği, bunun da bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrara katkı sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki anlaşma Eylül 2025'te Riyad'da imzalanmıştı. Anlaşma, ikili savunma işbirliğini geliştirmeyi ve her türlü saldırıya karşı ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

