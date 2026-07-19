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Suudi Arabistan ve Kuveyt Dışişleri Bakanları bölgesel istikrar ve güvenlik konusunu görüştü

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Kuveytli mevkidaşı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, bölgesel gelişmeleri ve İran'ın Kuveyt ile bazı ülkeleri hedef alan saldırılarını kınadı. Ayrıca güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çabalar ele alındı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, bölgesel gelişmeleri ve iki ülkenin güvenlik ile istikrarı korumaya yönelik çabalarını görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı bin Ferhan Kuveytli mevkidaşı Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kuveyt ile bölgedeki bazı ülkeleri hedef alan İran'ın saldırıları kınandı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ile Suudi Arabistan ve Kuveyt'in bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çabaları ele alındı.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı dün ve bugün yaptığı açıklamalarda, İran'ın saldırılarında iki ayrı elektrik üretimi ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, tesislerde yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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